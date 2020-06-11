Названа дата открытия детских лагерей в Свердловской области

Лагеря отдыха готовы к приему детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Стала известна дата, когда начнут открываться детские лагеря отдыха в Свердловской области. Об этом сообщил во время брифинга заместитель губернатора области Павел Креков.

«Первые оздоровительные лагеря откроются 15 июня в ряде муниципалитетов, где существуют наименьшие риски. Ситуация меняется каждый день, но мы уже всерьез готовимся к открытию», — сообщил Павел Креков.

По словам Крекова, лагеря будут работать по обсервационному принципу. «Это значит, что будет изоляция. Дети приедут, в лагерях будет отдых, лечение, игры и все, что обычно бывает каждый год. Но вход-выход будет закрыт и для детей, и для персонала, который мы проверим на коронавирус перед началом работы», — объяснил Креков.

В Екатеринбурге запланировано начало работы лагерей с 1 июля. Будут работать двухнедельные смены, чтобы как можно больше детей смогли пройти через оздоровительный отдых. Оздоровительный сезон даже займет часть сентября из-за того, что записалось так много желающих. «Ничего страшного, если занятия начнутся на две недели позже», — добавил Креков.