10 июня 2020

Названа дата открытия детских лагерей в Свердловской области

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Летний лагерь
Лагеря отдыха готовы к приему детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Стала известна дата, когда начнут открываться детские лагеря отдыха в Свердловской области. Об этом сообщил во время брифинга заместитель губернатора области Павел Креков.

«Первые оздоровительные лагеря откроются 15 июня в ряде муниципалитетов, где существуют наименьшие риски. Ситуация меняется каждый день, но мы уже всерьез готовимся к открытию», — сообщил Павел Креков.

По словам Крекова, лагеря будут работать по обсервационному принципу. «Это значит, что будет изоляция. Дети приедут, в лагерях будет отдых, лечение, игры и все, что обычно бывает каждый год. Но вход-выход будет закрыт и для детей, и для персонала, который мы проверим на коронавирус перед началом работы», — объяснил Креков.

В Екатеринбурге запланировано начало работы лагерей с 1 июля. Будут работать двухнедельные смены, чтобы как можно больше детей смогли пройти через оздоровительный отдых. Оздоровительный сезон даже займет часть сентября из-за того, что записалось так много желающих. «Ничего страшного, если занятия начнутся на две недели позже», — добавил Креков.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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