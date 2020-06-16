В ХМАО полицейские пытаются отстоять опального начальника

Полицейские Радужного пишут петиции на имя главы УМВД ХМАО Василия Романицы Фото: Илья Московец © URA.RU

Полицейские из Радужного написали обращение на имя главы УМВД ХМАО с просьбой оставить в качестве руководителя городской полиции Николая Демчука, которому грозит увольнение. Об этом URA.RU сообщил источник из силового ведомства.

«В обращении сказано, что Демчук за короткое время смог наладить взаимоотношения внутри коллектива и снизить текучку кадров. Сотрудники просят оставить его на должности начальника ОМВД Радужного и впредь», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU в рядах полиции считает, что Демчук таким образом пытается спасти свою карьеру, задействовав лояльных себе подчиненных. «Он был переведен в Радужный из Пыть-Яха в 2019 году. Показатели работы и там, и там оказались не слишком высоки. А теперь он уже около месяца находится на больничном, что мешает его увольнению», — прокомментировал источник.

В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту агентства заявили, что сейчас исполняет обязанности начальника ОМВД Радужного Сергей Янчев. «Демчук после выхода из больничного будет уволен из органов с правом выхода на пенсию», — сообщила начальник отдела общественных связей УМВД ХМАО Ольга Абмайкина. Связаться с самим Демчуком на момент публикации материала не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО идет кадровая ротация полицейского руководства. С начала января в ряде муниципалитетов уже прошла смена начальствующего состава.