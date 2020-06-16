Виталий Пашин (слева) обратится не только к лидеру ЛДПР, но к губернатору Алексею Текслеру и мэру Наталье Котовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Пашин обратится к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и в прокуратуру, чтобы те вмешались в скандал с распределением бюджетных денег в Советском районе Челябинска. По мнению оппозиционных депутатов, выделенные на исполнение наказов избирателей суммы достались лишь округам, контролируемых «Единой Россией».

«Ситуация вопиющая. Бюджетные средства на выполнение наказов избирателей на 2021—2023 годы распределили на округа представителей „ЕР“. Жители других четырех округов, чьи интересы представляют депутаты оппозиционных партий, были признаны, видимо, вторым сортом, — цитирует Пашина его пресс-служба. — А может это такой шантаж? Голосуйте, за кого нужно, и все вам будет? Правда, за ваши же деньги».

При распределении денег «пропустили» округа депутатов от КПРФ Степаниды Смирновой и Антона Голубева, а также «эсерки» Оксаны Боярской. По словам Пашина, без средств на благоустройство остался и округ, где избрали депутата от ЛДПР Марию Панкову. «Ситуации доведем до администрации Челябинска, губернатора Челябинской области, и, конечно, до лидера нашей партии Владимира Жириновского. Кроме того, обратимся в прокуратуру на предмет законности такого распределения бюджетных средств», — предупредил Пашин.

Получить оперативный комментарий председателя райсовета Алексея Локоцкова не удалось. «По телефону никаких комментариев не будет, если хотите — приезжайте», — заявил он корреспонденту URA.RU. При этом, как сообщили URA.RU в совете, до вечера Локоцкова не ждут на рабочем месте.