КамАЗ смял четыре автомобиля Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области

На челябинской трассе 16 июня фура смяла четыре машины и повредила грузовик, из-за чего два человека погибли и семь получили ранения. В соцсетях опубликовали видео инцидента.

«В Сети появились жуткие кадры с участка М-5 в Челябинской области, где днем 16 июня грузовик расплющил сразу пять автомобилей», — рассказали в сообществе «Челябинск Online» соцсети «ВКонтакте», где было опубликовано видео.

На записи можно увидеть, как КамАЗ сминает четыре легковых автомобиля, которые оказались зажаты между грузовиком и несущейся фурой. Из-за отказа тормозов КамАЗ столкнулся с движущимися попутно автомобилями Lada Granta, «ВАЗ-2114», Ауди-Q7, «Рено Сандеро» и грузовиком «Сино».

ДТП с шестью автомобилями произошло в Катав-Ивановском районе на 1649-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области.