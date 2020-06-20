19 июня 2020
18 июня 2020

Послушник пермского монастыря рассказал о карантине. Болеет больше людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Храм Воскресения Христова. Ханты-Мансийск, храм, церковь, вера, христианство, кресты, купола, православие, религия
Три человека в монастыре заразились коронавирусом Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Послушник мужского монастыря в Верхней Курье Пермского края Роман Коньшин рассказал URA.RU, что коронавирус нашли не только у протоиерея Стефана Сексяева, как сообщалось ранее. COVID выявили еще у двоих человек.

«Две недели [будет] карантин. У нас настоятель заболел и еще два человека. Две сотрудницы. Все остальные хорошо себя чувствуют. Температурку замеряем, смотрим. У нас все прекрасно», — говорит Коньшин.

Сейчас в монастырь никого не впускают, выйти из него тоже нельзя. Послушник объяснил, что протоиерей Стефан уже идет на поправку. Состояние двух других служителей менее тяжелое.

Новость о закрытии монастыря на карантин появилась днем 20 июня в официальной группе «ВКонтакте». Прихожанам сообщили, что на ближайшее время отменяются все требы и службы.

Получить комментарий в оперативном штабе Пермского края пока не удалось. В Пермском епархиальном управлении также не ответили.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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