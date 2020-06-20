Три человека в монастыре заразились коронавирусом Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Послушник мужского монастыря в Верхней Курье Пермского края Роман Коньшин рассказал URA.RU, что коронавирус нашли не только у протоиерея Стефана Сексяева, как сообщалось ранее. COVID выявили еще у двоих человек.

«Две недели [будет] карантин. У нас настоятель заболел и еще два человека. Две сотрудницы. Все остальные хорошо себя чувствуют. Температурку замеряем, смотрим. У нас все прекрасно», — говорит Коньшин.

Сейчас в монастырь никого не впускают, выйти из него тоже нельзя. Послушник объяснил, что протоиерей Стефан уже идет на поправку. Состояние двух других служителей менее тяжелое.

Новость о закрытии монастыря на карантин появилась днем 20 июня в официальной группе «ВКонтакте». Прихожанам сообщили, что на ближайшее время отменяются все требы и службы.

Получить комментарий в оперативном штабе Пермского края пока не удалось. В Пермском епархиальном управлении также не ответили.