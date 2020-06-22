В центре Екатеринбурга во время парада Победы запретят спиртное

Во время парада алкогол в центре будет не купить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В центральных районах Екатеринбурга 24 июня запретят продажу алкоголя. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

«Вышло постановление главы города о запрете продажи алкоголя в день парада Победы 24 июня с 08.00 часов утра до 23.00 вечера. Запрет на продажу спиртного ограничен улицами Малышева, Московской, Челюскинцев и Карла Либкнехта», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Из-за эпидемии коронавиурса парад по случаю 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне перенесен с 9 мая на 24 июня. В Екатеринбурге парад начанется в 10 часов утра.