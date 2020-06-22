21 июня 2020
20 июня 2020

В центре Екатеринбурга во время парада Победы запретят спиртное

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция парада Победы на Площади 1905 года. Екатеринбург, военные, репетиция парада
Во время парада алкогол в центре будет не купить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В центральных районах Екатеринбурга 24 июня запретят продажу алкоголя. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

«Вышло постановление главы города о запрете продажи алкоголя в день парада Победы 24 июня с 08.00 часов утра до 23.00 вечера. Запрет на продажу спиртного ограничен улицами Малышева, Московской, Челюскинцев и Карла Либкнехта», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Из-за эпидемии коронавиурса парад по случаю 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне перенесен с 9 мая на 24 июня. В Екатеринбурге парад начанется в 10 часов утра.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...