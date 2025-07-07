В Екатеринбурге закончился первый день международной промышленной выставки «Иннопром», что привело к огромным очередям на такси, чтобы уехать из «Екатеринбург-ЭКСПО», передает корреспондент URA.RU.
Гости выставки потихоньку покидают площадку «Иннопрома». Снаружи многолюдно — все ждут такси. Кто-то 40-й в очереди, а кому-то не повезло еще больше, заняв 97-е место. В среднем машина приезжает за 30-50 минут.
Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Корреспонденты URA.RU в прямом эфире ведут трансляцию мероприятия.
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