Очередь из сотни людей выстроилась на такси, чтобы уехать с «Иннопрома». Фото

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Ожидание машины начинается от получаса
Ожидание машины начинается от получаса Фото:
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«Иннопром — 2025»

В Екатеринбурге закончился первый день международной промышленной выставки «Иннопром», что привело к огромным очередям на такси, чтобы уехать из «Екатеринбург-ЭКСПО», передает корреспондент URA.RU.

Гости выставки потихоньку покидают площадку «Иннопрома». Снаружи многолюдно — все ждут такси. Кто-то 40-й в очереди, а кому-то не повезло еще больше, заняв 97-е место. В среднем машина приезжает за 30-50 минут.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Корреспонденты URA.RU в прямом эфире ведут трансляцию мероприятия.

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В Екатеринбурге закончился первый день международной промышленной выставки «Иннопром», что привело к огромным очередям на такси, чтобы уехать из «Екатеринбург-ЭКСПО», передает корреспондент URA.RU. Гости выставки потихоньку покидают площадку «Иннопрома». Снаружи многолюдно — все ждут такси. Кто-то 40-й в очереди, а кому-то не повезло еще больше, заняв 97-е место. В среднем машина приезжает за 30-50 минут. Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Корреспонденты URA.RU в прямом эфире ведут трансляцию мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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