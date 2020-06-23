22 июня 2020

Из Челябинска возобновили рейсы на курорты Черного моря

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Сочи, сочи, аквапарк, море
Из Челябинска пойдут поезда в Сочи и Анапу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Возобновляются железнодорожные рейсы из Челябинска к курортам черноморского побережья, в Сочи и Анапу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД). Рейсы приостанавливались в середине апреля из-за пандемии коронавируса.

«С 30 июня в расписание вернется поезд № 477/478 Челябинск — Адлер (Сочи), с 5 июля (отправлением по воскресениям) — поезд № 519/520 Орск — Анапа», — сообщает пресс-служба ЮУЖД. В поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии.

Все поезда перед поездкой дезинфицируются, во время рейса уборки в вагонах проходят четыре раза в день. Воздух в вагонах обеззараживается ультрафиолетовыми лампами. Пассажирам два раза в сутки измеряют температуру бесконтактным градусником. При повышении температуры или внешних признаках недомогания на ближайшей станции пригласят медработников. У проводника можно приобрести маски, перчатки и санитайзеры.

Ранее о возобновлении рейсов на юг объявила авиакомпания «Россия». Перелеты из уральских городов в Анапу, Симферополь и Сочи стартовали с 22 июня.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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