Из Челябинска возобновили рейсы на курорты Черного моря

Из Челябинска пойдут поезда в Сочи и Анапу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Возобновляются железнодорожные рейсы из Челябинска к курортам черноморского побережья, в Сочи и Анапу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД). Рейсы приостанавливались в середине апреля из-за пандемии коронавируса.

«С 30 июня в расписание вернется поезд № 477/478 Челябинск — Адлер (Сочи), с 5 июля (отправлением по воскресениям) — поезд № 519/520 Орск — Анапа», — сообщает пресс-служба ЮУЖД. В поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии.

Все поезда перед поездкой дезинфицируются, во время рейса уборки в вагонах проходят четыре раза в день. Воздух в вагонах обеззараживается ультрафиолетовыми лампами. Пассажирам два раза в сутки измеряют температуру бесконтактным градусником. При повышении температуры или внешних признаках недомогания на ближайшей станции пригласят медработников. У проводника можно приобрести маски, перчатки и санитайзеры.

Ранее о возобновлении рейсов на юг объявила авиакомпания «Россия». Перелеты из уральских городов в Анапу, Симферополь и Сочи стартовали с 22 июня.