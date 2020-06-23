Сейчас буквально от каждого зависит, как скоро жизнь в ХМАО вернется в нормальное русло Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

ХМАО занимает третье место (после Москвы и Подмосковья) по количеству новых заражений коронавирусом. За минувшие сутки им заболели 319 человек, а за семь последних дней COVID-19 диагностировали у 1927 человек. В Роспотребнадзоре говорят, что рост числа завозных случаев уже позади и сейчас все зависит от того, как люди будут соблюдать рекомендации санитарных врачей. URA.RU составило список советов, благодаря которым жители ХМАО могут приблизить снятие карантина.

мойте руки, протирайте их антисептиками. При этом руки нужно мыть правильно — не менее 20 секунд и тщательно, в том числе между пальцами, не забывая про тыльную сторону ладони;

не касайтесь рта, носа или глаз немытыми руками;

носите маску при походе в места массового пребывания людей, в автобусах, в подъезде дома, в лифте. Меняйте маску каждые три часа;

протирайте и дезинфицируйте поверхности и устройства, к которым прикасаетесь (клавиатура компьютера, смартфона, выключатели, дверные ручки);

не ешьте снэки из общих упаковок, если другие люди уже прикасались к ним;

проветривайте помещения настолько часто, насколько это возможно;

не трогайте других людей, избегайте рукопожатий;

принесенные из магазина товары нужно мыть. Даже те, что в пакетах — с мылом;

По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора ХМАО Инны Кудрявцевой, в последнее время подавляющее большинство новых случаев заражения — в семьях. «Человек где-то заразился, а потом заражает всех домашних и тех, кто ходит в гости. Ну и маски, которые действительно снижают риск заражения, нужно носить», — рассказала Кудрявцева, добавив, что ХМАО пока далек даже от первого этапа снятия карантина (количество новых случаев заражения пока слишком высоко), потому требуется соблюдать и другие рекомендации санитарных врачей:

по возможности, выходите из дома только по неотложным делам. В ХМАО прогулки с семьей и занятия спортом (пусть и с ограничениями) не запрещены, но социальная дистанция обычно не соблюдается. В магазинах — тем более. Их Роспотребнадзор вообще причислил к самым опасным сейчас местам;

по возможности пользуйтесь службами доставки. Это позволит минимизировать социальные контакты;

с родственниками лучше пока не видеться, а если ситуация безвыходная — соблюдайте масочный режим и избегайте прикосновений;

при малейшем подозрении на недомогание — вызывайте врача.

Ранее URA.RU, со ссылкой на несколько осведомленных источников в региональном правительстве писало, что власти ХМАО сразу после голосования по Конституции готовятся продлить карантин на июль и ужесточить требования к объектам торговли вплоть до закрытия. Президент России Владимир Путин включил Ханты-Мансийский автономный округ в число регионов, где сохраняется сложная ситуация с распространением коронавируса.