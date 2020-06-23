ХМАО занимает третье место (после Москвы и Подмосковья) по количеству новых заражений коронавирусом. За минувшие сутки им заболели 319 человек, а за семь последних дней COVID-19 диагностировали у 1927 человек. В Роспотребнадзоре говорят, что рост числа завозных случаев уже позади и сейчас все зависит от того, как люди будут соблюдать рекомендации санитарных врачей. URA.RU составило список советов, благодаря которым жители ХМАО могут приблизить снятие карантина.
- мойте руки, протирайте их антисептиками. При этом руки нужно мыть правильно — не менее 20 секунд и тщательно, в том числе между пальцами, не забывая про тыльную сторону ладони;
- не касайтесь рта, носа или глаз немытыми руками;
- носите маску при походе в места массового пребывания людей, в автобусах, в подъезде дома, в лифте. Меняйте маску каждые три часа;
- протирайте и дезинфицируйте поверхности и устройства, к которым прикасаетесь (клавиатура компьютера, смартфона, выключатели, дверные ручки);
- не ешьте снэки из общих упаковок, если другие люди уже прикасались к ним;
- проветривайте помещения настолько часто, насколько это возможно;
- не трогайте других людей, избегайте рукопожатий;
- принесенные из магазина товары нужно мыть. Даже те, что в пакетах — с мылом;
По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора ХМАО Инны Кудрявцевой, в последнее время подавляющее большинство новых случаев заражения — в семьях. «Человек где-то заразился, а потом заражает всех домашних и тех, кто ходит в гости. Ну и маски, которые действительно снижают риск заражения, нужно носить», — рассказала Кудрявцева, добавив, что ХМАО пока далек даже от первого этапа снятия карантина (количество новых случаев заражения пока слишком высоко), потому требуется соблюдать и другие рекомендации санитарных врачей:
- по возможности, выходите из дома только по неотложным делам. В ХМАО прогулки с семьей и занятия спортом (пусть и с ограничениями) не запрещены, но социальная дистанция обычно не соблюдается. В магазинах — тем более. Их Роспотребнадзор вообще причислил к самым опасным сейчас местам;
- по возможности пользуйтесь службами доставки. Это позволит минимизировать социальные контакты;
- с родственниками лучше пока не видеться, а если ситуация безвыходная — соблюдайте масочный режим и избегайте прикосновений;
- при малейшем подозрении на недомогание — вызывайте врача.
Ранее URA.RU, со ссылкой на несколько осведомленных источников в региональном правительстве писало, что власти ХМАО сразу после голосования по Конституции готовятся продлить карантин на июль и ужесточить требования к объектам торговли вплоть до закрытия. Президент России Владимир Путин включил Ханты-Мансийский автономный округ в число регионов, где сохраняется сложная ситуация с распространением коронавируса.
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