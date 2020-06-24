Инсайд: глава «Единой России» в УрФО приехал в Челябинск

Иван Квитка примет участие в региональной конференции ЕР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Руководитель Уральского межрегионального координационного совета (МКС) партии «Единая Россия» Иван Квитка 24 июня приехал в Челябинск. Об этом URA.RU сообщил источник в ЕР.

Квитка примет участие в региональной конференции партии, которая пройдет 25 июня, уточнил инсайдер. На мероприятии будет согласован список кандидатов в Законодательное собрание. Возглавит списки губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Так положено, чтобы партийный руководитель окружного уровня приехал в город, где ждут секретаря Генсовета „Единой России“ Андрея Турчака» — сообщил источник.

Получить комментарий руководителя регионального отделения партии, спикера Заксобрания Челябинской области Владимира Мякуша корреспондентам URA.RU не удалось. Он не ответил на звонок.

Турчак должен принять участие в сессии Заксобрания, где Алексей Текслер выступит с отчетом за 2019 год и наметит задачи на 2020 и 2021 годы. После сессии Турчак встретится с президиумом регионального политсовета «Единой России», затем состоится сама конференция.

Списки «Единой России» на выборах в региональное Заксобрание возглавят Алексей Текслер, лидер регионального отделения ЕР и спикер ЗСО Владимир Мякуш, а также уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова. 13 сентября жители региона выберут 60 депутатов в ЗСО, из них половину — по партийным спискам.