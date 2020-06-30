Губернатор ХМАО освободила мэров от совещаний ради голосования

Все внимание политэлиты ХМАО направлено на ход голосования по обновлению Конституции Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Губернатор ХМАО Наталья Комарова освободила глав муниципалитетов от участия во всех видеоконференциях и совещаниях для того, чтобы они полноценно занимались организацией голосования по обновлению Конституции. Об этом URA.RU сообщил один из югорских мэров.

«Поставлена задача — сконцентрироваться на вопросах, связанных с организацией голосования по поправкам в Конституцию. Так что уже утром заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом прошло без нашего участия», — прокомментировал собеседник URA.RU. Другой источник из политического истеблишмента региона сообщил, что в Сургут отправился первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов. «Там ситуация с явкой на голосовании требует его личного контроля. За сегодня-завтра еще есть время ее подтянуть», — прокомментировал источник.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО журналисту агентства подтвердили, что в графике работы главы региона на 30 июня произошли изменения, но не стали комментировать причины. «Первый вице-губернатор Югры Алексей Шипилов действительно находится в рабочей поездке в Сургуте», — сообщили в депсвязей.

Председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев сообщил URA.RU, что по итогам пяти дней голосования по обновлению Конституции общая явка составила больше 42 процентов. «Избирательная комиссия начала подготовку к основному дню голосования. 1 июля будут развернуты еще 313 участков на открытом воздухе. Надеемся, что погода нам позволит их полноценно использовать», — прокомментировал Корнеев.

URA.RU уже сообщало, что в ХМАО приняты дополнительные меры безопасности для югорчан во время голосования по обновлению Конституции. Все участники процесса снабжены средствами индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция, участки регулярно дезинфицируют, а при входе на них голосующим при необходимости выдается индивидуальный пакет с перчатками, маской и одноразовой ручкой. Помимо избирательных участков, точки для голосования развернуты во дворах и других общественных пространствах. При желании членов избирательной комиссии можно пригласить домой.