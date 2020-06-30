Голосование спасает бизнес экс-начальника ФСБ в Челябинске

Бизнес Геннадия Вильшенко связан со штрафстоянкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Арбитражном суде Челябинской области перенесено с 1 июля на более поздний срок заседание по иску прокуратуры региона к ООО «Лидер Плюс», директором которого является экс-начальник отдела ФСБ в Златоусте Геннадий Вильшенко. Причиной переноса стало голосование по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.

«01 июля 2020 года объявлен нерабочим днем. Судебные заседания, назначенные на указанную дату, будут перенесены», — говорится в сообщении на сайте суда. Согласно базе данных рассмотрение иска теперь состоится 8 июля. Ранее заседания переносились из-за того, что на первом этапе пандемии коронавируса суды рассматривали только неотложные дела.

Прокуратура требует от фирмы, занимающейся принудительной эвакуацией автотранспорта, вернуть мэрии Челябинска участок под штрафстоянкой и ликвидировать всю инфраструктуру стоянки. Поводом для иска стало отсутствие у ООО «Лидер Плюс» правоустанавливающих документов на землю.

В качестве третьих лиц к процессу привлечена миндортранс региона, мэрия Челябинска, муниципальное учреждение «Городские парковки», а также комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации города. У министерства дорожного хозяйства и транспорта области договор с ООО «Лидер Плюс» истекает 19 августа.