Скоро из Тюмени можно будет вылететь в Иркутск
Все самые интересные и важные новости Тюменской области за 30 июня в обзоре URA.RU:
Почти половина избирателей уже поучаствовали в голосовании
- Более 49% граждан, имеющих право голосовать, приняли участие в плебисците по поправкам в основной закон страны.
- Тем самым, к 1 июля, процент голосующих составит более 50%. Это значит, что порог легитимности будет перейден.
Новый авиамаршрут запустят из Тюмени в Иркутск
- Авиакомпания «ИрАэро» с 5 июля открывает новый рейс: Иркутск — Томск — Тюмень. Перелеты будут выполняться один раз в неделю, по воскресеньям.
- В авиакомпании отметили, что на этот маршрут пассажирам будут доступны льготные авиабилеты.
- По словам представителей авиаперевозчика на рейсе будут выполняться все предписания Роспотребнадзора.
Судьи Арбитражного суда области отчитались о доходах
- Председатель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько за 2019 год заработал 4,677 млн рублей. За год Финько увеличил свой доход почти на 600 тысяч рублей.
- В прошлом году судья купил внедорожник Toyota Land Cruiser 200. А вот автомобиль Toyota Highlander 2014 года выпуска, указанный в предыдущей декларации, теперь принадлежит его жене, которая в прошлом году ничего не заработала.
- Зарплата заместителя руководителя Владимира Лоскутова за прошлый год составила 3 млн рублей. Он владеет двумя квартирами и земельным участком.
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