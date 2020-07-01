30 июня 2020
29 июня 2020

Главное в Тюменской области за 30 июня. Из Тюмени запущен новый авиамаршрут, судьи отчитались о доходах

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация аэропорта Рощино. Тюмень, эвакуация, аэропорт, рощино, пассажиры
Скоро из Тюмени можно будет вылететь в Иркутск Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Тюменской области за 30 июня в обзоре URA.RU:

Почти половина избирателей уже поучаствовали в голосовании

  • Более 49% граждан, имеющих право голосовать, приняли участие в плебисците по поправкам в основной закон страны.
  • Тем самым, к 1 июля, процент голосующих составит более 50%. Это значит, что порог легитимности будет перейден.

Новый авиамаршрут запустят из Тюмени в Иркутск

  • Авиакомпания «ИрАэро» с 5 июля открывает новый рейс: Иркутск — Томск — Тюмень. Перелеты будут выполняться один раз в неделю, по воскресеньям.
  • В авиакомпании отметили, что на этот маршрут пассажирам будут доступны льготные авиабилеты.
  • По словам представителей авиаперевозчика на рейсе будут выполняться все предписания Роспотребнадзора.

Судьи Арбитражного суда области отчитались о доходах

  • Председатель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько за 2019 год заработал 4,677 млн рублей. За год Финько увеличил свой доход почти на 600 тысяч рублей.
  • В прошлом году судья купил внедорожник Toyota Land Cruiser 200. А вот автомобиль Toyota Highlander 2014 года выпуска, указанный в предыдущей декларации, теперь принадлежит его жене, которая в прошлом году ничего не заработала.
  • Зарплата заместителя руководителя Владимира Лоскутова за прошлый год составила 3 млн рублей. Он владеет двумя квартирами и земельным участком.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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