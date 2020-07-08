Такие крупные изумруды не находили более 20 лет
«Иннопром» может пройти за границей, на прииске обнаружены изумруды, в ОКБ №1 рекорд по заболеваемости медиков, в гордуме еще один заболевший коронавирусом. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 8 июля — в обзоре URA.RU:
Выставка «Иннопром» может пройти за пределами России
- Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил проводить выставку «Иннопром» в других странах.
- Организаторы планируют расширить мероприятие и провести его в Индонезии, Египте и Узбекистане.
На одном из приисков области нашли изумруды на 40 тысяч долларов
- Четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 кг найдены на Мариинском прииске.
- Камни имеют правильную форму, темно-зеленый цвет и хороший сорт. Сейчас самородкам нужно будет пройти экспертизу Гохрана РФ.
- Это первая массовая находка камней такого качества за последние 20 лет.
В крупнейшей клинике Екатеринбурга рекорд по заболеваемости COVID
- В Свердловской областной клинической больнице №1 около 140 сотрудников заразились коронавирусной инфекцией за все время пандемии.
- По словам главврача больницы Игоря Трофимова, из них 92 человека уже выздоровели, двое сотрудников скончались.
- На карантине сейчас находятся три отделения больницы.
Еще один заболевший коронавирусом обнаружился в гордуме Екатеринбурга
- Во время тестирования депутатов и сотрудников гордумы Екатеринбурга выявился еще один случай заражения коронавирусом.
- Тестирование проводилось после того как от COVID скончалась депутат Елена Дерягина.
- По словам источника, зараженный находится на самоизоляции.
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