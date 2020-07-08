Такие крупные изумруды не находили более 20 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Иннопром» может пройти за границей, на прииске обнаружены изумруды, в ОКБ №1 рекорд по заболеваемости медиков, в гордуме еще один заболевший коронавирусом. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 8 июля — в обзоре URA.RU:

Выставка «Иннопром» может пройти за пределами России

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил проводить выставку «Иннопром» в других странах.

Организаторы планируют расширить мероприятие и провести его в Индонезии, Египте и Узбекистане.

На одном из приисков области нашли изумруды на 40 тысяч долларов

Четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 кг найдены на Мариинском прииске.

Камни имеют правильную форму, темно-зеленый цвет и хороший сорт. Сейчас самородкам нужно будет пройти экспертизу Гохрана РФ.

Это первая массовая находка камней такого качества за последние 20 лет.

В крупнейшей клинике Екатеринбурга рекорд по заболеваемости COVID

В Свердловской областной клинической больнице №1 около 140 сотрудников заразились коронавирусной инфекцией за все время пандемии.

По словам главврача больницы Игоря Трофимова, из них 92 человека уже выздоровели, двое сотрудников скончались.

На карантине сейчас находятся три отделения больницы.

Еще один заболевший коронавирусом обнаружился в гордуме Екатеринбурга

Во время тестирования депутатов и сотрудников гордумы Екатеринбурга выявился еще один случай заражения коронавирусом.

Тестирование проводилось после того как от COVID скончалась депутат Елена Дерягина.

По словам источника, зараженный находится на самоизоляции.