07 июля 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 8 июля. «Иннопром» перенесут за рубеж, на прииске нашли четыре изумруда

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация полукилограмового изумруда на Мариинском прииске. Екатеринбург
Такие крупные изумруды не находили более 20 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Иннопром» может пройти за границей, на прииске обнаружены изумруды, в ОКБ №1 рекорд по заболеваемости медиков, в гордуме еще один заболевший коронавирусом. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 8 июля — в обзоре URA.RU:

Выставка «Иннопром» может пройти за пределами России

  • Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил проводить выставку «Иннопром» в других странах.
  • Организаторы планируют расширить мероприятие и провести его в Индонезии, Египте и Узбекистане.

На одном из приисков области нашли изумруды на 40 тысяч долларов

  • Четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 кг найдены на Мариинском прииске.
  • Камни имеют правильную форму, темно-зеленый цвет и хороший сорт. Сейчас самородкам нужно будет пройти экспертизу Гохрана РФ.
  • Это первая массовая находка камней такого качества за последние 20 лет.

В крупнейшей клинике Екатеринбурга рекорд по заболеваемости COVID

  • В Свердловской областной клинической больнице №1 около 140 сотрудников заразились коронавирусной инфекцией за все время пандемии.
  • По словам главврача больницы Игоря Трофимова, из них 92 человека уже выздоровели, двое сотрудников скончались.
  • На карантине сейчас находятся три отделения больницы.

Еще один заболевший коронавирусом обнаружился в гордуме Екатеринбурга

  • Во время тестирования депутатов и сотрудников гордумы Екатеринбурга выявился еще один случай заражения коронавирусом.
  • Тестирование проводилось после того как от COVID скончалась депутат Елена Дерягина.
  • По словам источника, зараженный находится на самоизоляции.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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