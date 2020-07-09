В СМИ Ходорковского начался обыск

Обыск может быть связан с делом ЮКОСа Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в редакции портала «МБХ Медиа», принадлежащего экс-главе нефтяной компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«Силовики пришли с обыском в Москве к муниципальному депутату Юлии Галяминой, координаторам „Открытой России“ Татьяне Усмановой и Ольге Горелик», — передает издание. В Томске с обыском нагрянули к координатору движения «Правозащита Открытки» Алексею Прянишникову. Задержаны исполнительный директор общественной организации «Открытой России» Андрей Пивоваров и ее координатор Мария Кузнецова.

Издание также приводит мнение пресс-секретаря «Открытой России» Константина Фомина, согласно которому формальным поводом для обысков могло стать дело ЮКОСа, однако истинной причиной является заявка на акцию 15 июля на Пушкинской площади. Усманова сообщила «МБХ Медиа», что сотрудники правоохранительных органов изъяли у нее два компьютера, телефон, банковские карты и бумаги с записями. Силовики проведут обыск у нее дома, а после доставят на допрос.

Как изданию уточнил адвокат Михаил Бирюков, у Юлии Галяминой ищут документы и доказательства того, что она «участвовала в присвоении и использовании денежных средств, похищенных в 2003 году ООО „Апатит“ с участием Михаила Ходорковского». Предполагается, что ее деятельность финансируется за счет похищенных тогда денег, следует из постановления об обыске.

Ходорковский был задержан в рамках расследования в 2003 году. Тогда бизнесмена обвиняли в приватизации горно-обогатительного комбината «Апатит». В 2006 году им было предъявлено второе обвинение в присвоении 350 млн тонн нефти, которую ЮКОС якобы скупал у добывающих предприятий по заниженной цене на аукционах на бесконкурентной основе.

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