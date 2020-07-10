Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за сбитого MH17

Boeing 777 потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Нидерланды готовят иск к России в ЕСПЧ по факту крушения самолета Boeing MH17 на востоке Украины в июле 2014 года. Об этом в пятницу рассказали в голландском правительстве.

«Нидерланды намерены подать иск к России в связи с крушением MH17», — цитирует представителей голландского правительства ТАСС. По данным агентства, иск будет подан в Европейский суд по правам человека.

Слушания по делу о крушении малайзийского боинга возобновились в конце марта этого года, пишет RT. В связи с пандемией, стороны обвинения и защиты были представлены в ограниченном составе.

Малайзийский Boeing, 17 июля 2014 года летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком. В результате инцидента погибли все находившиеся на борту 298 человек.

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