Более 50 вакансий для студентов создали в Тюменском госуниверситете Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский университет создал рабочие места для студентов, в ГУФСИН новый руководитель, эксперты изучают находку в Спасской церкви, тюменских риелторов осудили за мошенничество. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 14 июля — в обзоре URA.RU:

В тюменском университете создали рабочие места для студентов

Институт X-BIO ТюмГУ предложил около 50 вакансий для магистрантов и аспирантов по время кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Студенты смогут совмещать учебу с работой в научных лабораториях института на должностях младших научных сотрудников или инженеров-исследователей.



В регионе назначен новый глава ГУФСИН

В Тюмени назначили нового врио главы Управления по исполнению наказаний по Тюменской области. Им стал полковник внутренней службы Андрей Рукосмотров.

По информации ведомства — это назначение временное, так как постоянного руководителя может назначить только федеральное управление ведомства.



Криминалисты исследуют останки человека из Спасской церкви

Специалисты проводят медико-криминалистическое исследование костных останков, которые нашли 12 мая в Спасской церкви в Тюмени.

На данный момент криминалисты выяснили, что останки принадлежат мужчине, который скончался около 50 лет назад. При жизни он был ростом 164-170 сантиметров. Скончался в возрасте от 60 до 80 лет.

Тюменские краеведы считают, что эти останки могли принадлежать известному купцу и меценату Андрею Текутьеву.



В Тюмени осудили аферистов-риелторов

Ленинский суд Тюмени осудил семерых мошенников, которые организовали фирму и совершили серию афер, чтобы завладеть деньгами и жильем.

От деятельности преступной группы пострадали 18 граждан Тюмени и области, а также две организации. Общая сумма ущерба составила более 46 млн рублей.

Гендиректора фирмы суд приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Два сообщника получили меньшие сроки — по 3,5 года колонии.