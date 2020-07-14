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Самое актуальное в Тюменской области на 14 июля. В области сменится глава ГУФСИН, тюменский вуз создаст рабочие места для студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Тюмень, университет, тюмгу
Более 50 вакансий для студентов создали в Тюменском госуниверситете Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский университет создал рабочие места для студентов, в ГУФСИН новый руководитель, эксперты изучают находку в Спасской церкви, тюменских риелторов осудили за мошенничество. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 14 июля — в обзоре URA.RU:

В тюменском университете создали рабочие места для студентов

  • Институт X-BIO ТюмГУ предложил около 50 вакансий для магистрантов и аспирантов по время кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
  • Студенты смогут совмещать учебу с работой в научных лабораториях института на должностях младших научных сотрудников или инженеров-исследователей.

В регионе назначен новый глава ГУФСИН

  • В Тюмени назначили нового врио главы Управления по исполнению наказаний по Тюменской области. Им стал полковник внутренней службы Андрей Рукосмотров.
  • По информации ведомства — это назначение временное, так как постоянного руководителя может назначить только федеральное управление ведомства.

Криминалисты исследуют останки человека из Спасской церкви

  • Специалисты проводят медико-криминалистическое исследование костных останков, которые нашли 12 мая в Спасской церкви в Тюмени.
  • На данный момент криминалисты выяснили, что останки принадлежат мужчине, который скончался около 50 лет назад. При жизни он был ростом 164-170 сантиметров. Скончался в возрасте от 60 до 80 лет.
  • Тюменские краеведы считают, что эти останки могли принадлежать известному купцу и меценату Андрею Текутьеву.

В Тюмени осудили аферистов-риелторов

  • Ленинский суд Тюмени осудил семерых мошенников, которые организовали фирму и совершили серию афер, чтобы завладеть деньгами и жильем.
  • От деятельности преступной группы пострадали 18 граждан Тюмени и области, а также две организации. Общая сумма ущерба составила более 46 млн рублей.
  • Гендиректора фирмы суд приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Два сообщника получили меньшие сроки — по 3,5 года колонии.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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