15 июля 2020
14 июля 2020

ХМАО максимально близок к решению по снятию карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Впервые с начала эпидемии регион так близко подошел к снятию ограничительных мер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус зафиксирован и подтвержден у 252 жителей ХМАО, а коэффициент распространения инфекции (показатель, глядя на который власти принимают решение о снятии карантина) седьмой день меньше единицы. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Если тенденция сохранится еще один день, регион сможет приступить к первому этапу снятия карантинных ограничений, так как остальные формальные показатели (количество проводимых тестов и свободных «ковидных» коек) тоже соответствуют нормам, утвержденным Роспотребнадзором. Новые случаи коронавируса по муниципалитетам распределились следующим образом:

  • Сургут — 48;
  • Ханты-Мансийск — 38;
  • Нижневартовск — 30;
  • Когалым — 23;
  • Лангепас — 22;
  • Нягань — 19;
  • Сургутский район — 13;
  • Нефтеюганск — 9;
  • Нижневартовский район — 8;
  • Югорск — 8;
  • Нефтеюганский район — 7;
  • Покачи — 7;
  • Пыть-Ях — 6;
  • Советский район — 5;
  • Октябрьский район — 4;
  • Мегион — 3;
  • Березовский район — 2.

Всего: 252

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за все время эпидемии в ХМАО коронавирус диагностировали уже у 13 тыс 245 человек. На сегодняшний день состояние 65 пациентов тяжелое, 44 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 96 человек. Ранее URA.RU писало, что решением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в регионе продлен карантин до 27 июля.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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