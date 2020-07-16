ХМАО максимально близок к решению по снятию карантина

За минувшие сутки коронавирус зафиксирован и подтвержден у 252 жителей ХМАО, а коэффициент распространения инфекции (показатель, глядя на который власти принимают решение о снятии карантина) седьмой день меньше единицы. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Если тенденция сохранится еще один день, регион сможет приступить к первому этапу снятия карантинных ограничений, так как остальные формальные показатели (количество проводимых тестов и свободных «ковидных» коек) тоже соответствуют нормам, утвержденным Роспотребнадзором. Новые случаи коронавируса по муниципалитетам распределились следующим образом:
- Сургут — 48;
- Ханты-Мансийск — 38;
- Нижневартовск — 30;
- Когалым — 23;
- Лангепас — 22;
- Нягань — 19;
- Сургутский район — 13;
- Нефтеюганск — 9;
- Нижневартовский район — 8;
- Югорск — 8;
- Нефтеюганский район — 7;
- Покачи — 7;
- Пыть-Ях — 6;
- Советский район — 5;
- Октябрьский район — 4;
- Мегион — 3;
- Березовский район — 2.
Всего: 252
По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за все время эпидемии в ХМАО коронавирус диагностировали уже у 13 тыс 245 человек. На сегодняшний день состояние 65 пациентов тяжелое, 44 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 96 человек. Ранее URA.RU писало, что решением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в регионе продлен карантин до 27 июля.
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