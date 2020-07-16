ХМАО максимально близок к решению по снятию карантина

Впервые с начала эпидемии регион так близко подошел к снятию ограничительных мер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус зафиксирован и подтвержден у 252 жителей ХМАО, а коэффициент распространения инфекции (показатель, глядя на который власти принимают решение о снятии карантина) седьмой день меньше единицы. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Если тенденция сохранится еще один день, регион сможет приступить к первому этапу снятия карантинных ограничений, так как остальные формальные показатели (количество проводимых тестов и свободных «ковидных» коек) тоже соответствуют нормам, утвержденным Роспотребнадзором. Новые случаи коронавируса по муниципалитетам распределились следующим образом:

Сургут — 48;

Ханты-Мансийск — 38;

Нижневартовск — 30;

Когалым — 23;

Лангепас — 22;

Нягань — 19;

Сургутский район — 13;

Нефтеюганск — 9;

Нижневартовский район — 8;

Югорск — 8;

Нефтеюганский район — 7;

Покачи — 7;

Пыть-Ях — 6;

Советский район — 5;

Октябрьский район — 4;

Мегион — 3;

Березовский район — 2.

Всего: 252

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за все время эпидемии в ХМАО коронавирус диагностировали уже у 13 тыс 245 человек. На сегодняшний день состояние 65 пациентов тяжелое, 44 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 96 человек. Ранее URA.RU писало, что решением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в регионе продлен карантин до 27 июля.