Германия обвинила Россию в агрессии

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее Россию обвинили во вмешательстве в британские парламентские выборы 2019 года. Власти Великобритании начали уголовное расследование по факту предполагаемого вмешательства Кремля в выборы. «Принятие надлежащих мер» в отношении России, по словам главы МИД королевства Доминика Рааба, оставляет за собой Лондон.

«Российское государство отстаивает свои интересы — какие бы исторические истоки они не имели — очень агрессивно. При сомнительных обстоятельствах, пренебрегает правом других стран на самоопределение», —цитирует министра Лента.ру. Крамп-Карренбауэр добавила, что немецким властям нужно донести до России позицию об обороноспособности государства и его способности защитить себя в случае необходимости.

Россия защищает свои интересы агрессивно, пренебрегая при этом правами других стран. Так считает Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В Германии считают, что РФ пренебрегает правами других стран Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно