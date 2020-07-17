16 июля 2020

Германия обвинила Россию в агрессии

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
В Германии считают, что РФ пренебрегает правами других стран Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия защищает свои интересы агрессивно, пренебрегая при этом правами других стран. Так считает Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Российское государство отстаивает свои интересы — какие бы исторические истоки они не имели — очень агрессивно. При сомнительных обстоятельствах, пренебрегает правом других стран на самоопределение», —цитирует министра Лента.ру. Крамп-Карренбауэр добавила, что немецким властям нужно донести до России позицию об обороноспособности государства и его способности защитить себя в случае необходимости.

Ранее Россию обвинили во вмешательстве в британские парламентские выборы 2019 года. Власти Великобритании начали уголовное расследование по факту предполагаемого вмешательства Кремля в выборы. «Принятие надлежащих мер» в отношении России, по словам главы МИД королевства Доминика Рааба, оставляет за собой Лондон.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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