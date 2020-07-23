22 июля 2020
21 июля 2020

На Челябинскую область надвигаются ураган, грозы с градом

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Кургана, небо, гроза, тучи, облака
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области 23 июля ожидаются грозы, сильные ливни, град, местами крупный, усиление ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону. Штормовое предупреждение сохранится до конца дня.

«Повышается вероятность возникновения ЧС. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв ЛЭП, вал деревьев», — говорится в сообщении пресс-центра. Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, затопление низкой местности в населенных пунктах.

На юге области в большинстве районов введен режим ЧС из-за аномальной жары и засухи. «Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале)», — сообщает Челябгидрометеоцентр.

Из-за грозы, обрушившейся на горнозаводскую зону 20 июля, в Миассе и Златоусте были перебои с электричеством, переполнились ливневки. Два человека во время грозы погибли. Жителя Златоуста убило молнией, а десятилетняя девочка из Миасса задохнулась в дыму от пожара.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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