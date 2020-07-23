На Челябинскую область надвигаются ураган, грозы с градом

В Челябинской области 23 июля ожидаются грозы, сильные ливни, град, местами крупный, усиление ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону. Штормовое предупреждение сохранится до конца дня.
«Повышается вероятность возникновения ЧС. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв ЛЭП, вал деревьев», — говорится в сообщении пресс-центра. Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, затопление низкой местности в населенных пунктах.
На юге области в большинстве районов введен режим ЧС из-за аномальной жары и засухи. «Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале)», — сообщает Челябгидрометеоцентр.
Из-за грозы, обрушившейся на горнозаводскую зону 20 июля, в Миассе и Златоусте были перебои с электричеством, переполнились ливневки. Два человека во время грозы погибли. Жителя Златоуста убило молнией, а десятилетняя девочка из Миасса задохнулась в дыму от пожара.