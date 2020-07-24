Топ-менеджер НТМК заберет пост у свердловского депутата

В заксобрании обсуждают возможную рокировку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Управляющий директор ЕВРАЗ-НТМК, депутат свердловского заксобрания Алексей Кушнарев присматривается к креслу главы бюджетного комитета областного парламента. Об этом сообщил URA.RU источник в структурах областной власти.

По его словам, неожиданная рокировка, в ходе которой из комитета по бюджету вышел депутат от ЛДПР Михаил Зубарев, а его место занял Алексей Кушнарев — имеет гораздо более глубокий смысл. Скорее всего, в новом составе законодательного собрания именно бывший глава ЕВРАЗ-НТМК станет председателем бюджетного комитета вместо ветерана Владимира Терешкова, в настоящее же время он просто будет присматриваться к новому участку работы.

Как писало URA.RU, 2 августа у Кушнарева последний день на посту руководителя корпорации, а 4 августа областной парламент назначит его зампредом бюджетного комитета на освобожденной основе.

Владимир Терешков назвал данную информацию не более чем слухом. «Алексей Кушнарев является одним из руководителей ЕВРАЗ-НТМК. Он прекращает свою деятельность в холдинге и переходит на освобожденную работу в законодательное собрание. Мы действительно вводим Кушнарева в состав нашего комитета, чтобы он занял пост [зампреда комитета по бюджету] и получал зарплату до окончания созыва. Что будет в следующем созыве, никому неизвестно, свои планы будет определять сам Кушнарев», — сказал председатель бюджетного комитета.

Алексей Кушнарев не ответил на звонок корреспондента. На комбинате пояснили, что он находится в отпуске.