В Госдуме выступили против пенсионного налогового вычета

Депутат Госдумы Ярослав Нилов раскритиковал инициативу об отдельном налоговом вычете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил против введения налогового вычета для будущих пенсионеров. С идеей ранее выступили «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

«Я с недоверием отношусь ко многим заявлениям, которые делают организации, которые объединяют негосударственные пенсионные фонды», — сказал Нилов в интервью телеканалу 360. По его словам, россияне и так потеряли миллиарды рублей на переходах из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой. Подобным предложением эти организации пытаются «открыть новые денежные потоки в эти финансовые институты, считает депутат.

По мнению Нилова, накопительная пенсия должна быть выведена из системы обязательного пенсионного страхования. Депутат отметил, что граждане должны сами принимать решение о вкладах и осознавать риски. Это необходимо для того, чтобы формировалась только страховая пенсия, и россияне смогут откладывать деньги в накопительную часть, если захотят этого, подчеркнул депутат.

Ранее саморегулируемые пенсионные организации — АНПФ и НАПФ — направили в Центробанк РФ письмо с предложением ввести пенсионный налоговый вычет. По мнению авторов идеи, такой шаг может простимулировать россиян добровольно копить средства на свое будущее, передает RT.