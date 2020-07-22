В «Партии пенсионеров» назвали 72 способа увеличить пенсию

Пенсионерам предложили изучить 72 нормативных акта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Россияне могут добиться увеличения размера пенсии «72 способами» — именно столько нормативных актов существует для повышения выплат. Для того, чтобы понять какие выплаты полагаются в конкретном случае, придется изучить все 72 документа, заявил заместитель председателя «Партии пенсионеров» Владимир Ворожцов во время эфира медиацентра «Патриот».

«Систему пенсионных выплат регулируют 72 нормативных акта. Человеку, прежде всего, необходимо их открыть и там найти себя. Узнать, что конкретно ему полагается», — цитирует Ворожцова « Федеральное агентство новостей ». Затем пенсионеру остается собрать все необходимые справки и представить их в отделении Пенсионного фонда, добавил эксперт.

Еще один вариант повышения пенсионных начислений, как отмечает зампред «Партии пенсионеров», участие в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). По словам Ворожцова, некоторые его знакомые работали на государственных предприятиях, связанных с НПФ. Часть отчислений брало на себя само предприятие, в итоге, эти люди получают пенсию в размере 15-25 тысяч рублей, передает агентство Nation News.

В этом году Пенсионный фонд России анонсировал повышение пенсий и несколько надбавок к выплатам для россиян. Экономисты рассказали URA.RU, что увеличить размер пенсии может каждый россиянин. Для этого можно участвовать в программе софинансирования накоплений, вкладывать средства в НПФ, вступить в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП) или же самостоятельно откладывать деньги на старость.