В Эстонии пришли в бешенство из-за российских товаров в магазинах

В Эстонии выразили недовольство из-за продолжающихся продаж российских товаров в крупной розничной сети A1000 Market. Журналисты государственного вещателя ERR с возмущением отметили, что несмотря на антироссийские санкции, в магазинах компании до сих пор можно найти джемы, соусы, печенье и даже алкоголь российского производства.
«Хотя Евросоюз и Эстония ввели несколько экономических санкций против России, продукция из РФ не исчезла по крайней мере из одной крупной эстонской розничной сети», — говорится в материале ERR. Сам владелец A1000 Market Тармо Лауринг в интервью изданию подчеркнул, что компания действует строго в рамках закона, и пока поставки разрешены, бизнес будет продавать ту продукцию, которую хотят покупать люди. По его словам, российские товары составляют лишь небольшую долю ассортимента, и при этом пользуются спросом из-за низкой цены.
Лауринг назвал ситуацию «национальной проблемой», подчеркнув, что вместо критики частных магазинов стоит решать вопрос на уровне законодательства. «Насколько сложно создать полный юридический запрет на российскую продукцию? Правительство занято всем, кроме этого», — сказал он.
Ранее страны Европейского союза приняли решение о продлении экономических санкций против России еще на шесть месяцев. Теперь действие ограничительных мер продлится до 31 января 2026 года. Санкционный режим был введен в июле 2014 года и с тех пор регулярно продлевается каждые полгода. Последний раз санкции были продлены в январе 2025 года. Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что западные санкции поспособствовали развитию российской промышленности.
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