Екатеринбуржцы устали от карантина и хотят вернуться к нормальной жизни. Власти не могут этого дать Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

День города в Екатеринбурге может пройти в онлайн-формате, а может быть и вовсе отменен. 15 августа городу исполнится 297 лет. Горожане рискуют остаться без праздника из-за коронавируса. Число заболевших в Свердловской области не снижается с начала лета. Рассчитывать ли на массовое мероприятие, стоит ли вообще проводить День города в 2020 году и чем это может обернуться — обсудим в стриме на youtube-канале URA.RU.

В эфире примет участие начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков. Также присоединятся к дебатам известные жители Екатеринбурга. В их числе: глава уральского представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии, владелец клубов Power House Gym Антон Гиренко-Коцуба, гонщик Сергей Карякин, режиссер-постановщик Музкомедии Сергей Пантыкин и владелица ресторана «Бюро Находок» Ирина Орехова.

Решение по Дню города должно быть принято, пока не начали заключать контракты с подрядчиками на проведение мероприятия. В рамках эфира узнаем, в каком формате (онлайн или офлайн) пройдет праздник в 2020 году, будет ли традиционный салют или День города в Екатеринбурге перенесут на другую дату.

Если у вас возникнут другие вопросы или вы захотите высказать свою позицию по поводу проведения Дня города и карантина — оставляйте комментарии под этой новостью. Вопросы также можно прислать в социальных сетях URA.RU и непосредственно во время прямой трансляции. Присоединяйтесь к эфиру и подписывайтесь на наш youtube-канал .

Свердловская область регулярно занимает второе-третье место среди российских регионов по ежедневному приросту случаев заражения. Всего за время пандемии в регионе заболели более 19 тысяч человек.