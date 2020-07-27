За полтора года его заключения, отчисления из ХМАО в «общак» стали меньше Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Недавно освобожденный Ражидин Михралиев, известный в криминальных кругах как вор в законе Раджик Нижневартовский и смотрящий за Нижневартовском, планирует визит в ХМАО. Здесь он займется «экономическими вопросами». Об этом URA.RU рассказал информированный источник из силовых структур.

«Было мнение, что Михралиев какое-то время отдохнет после отсидки и в округ пока не сунется, учитывая, что его тут ждут не только „коллеги“, но и спецслужбы. Но по актуальный информации, смотрящий за Нижневартовском планирует приехать в ХМАО на этой неделе, чтобы навести порядок с отчислениями в „воровской общак“ (на уголовном жаргоне так называется формируемый из нелегальных доходов денежный фонд, за счет которого существуют остальные преступники)», — добавляет инсайдер.

По словам силовика, в последние несколько лет якобы уменьшилось количество поступающих в общак денег из ХМАО. «Экономический кризис влияет не только на официальную, но и на теневую экономику и следить за тем, чтобы денежный поток в „кассу взаимопомощи“ не прерывался — прямая задача смотрящего, поэтому он и едет», — объяснял информатор URA.RU.

Кроме этого, Михралиеву якобы предстоит объяснить местным криминальным лидерам, что его статус «смотрящего» все еще в силе. Именно эта часть «командировки» вора в законе вызывает самые большие опасения у силовиков. «Эти объяснения статуса могут быть как бескровными, так и вполне себе кровавыми. Готовимся к любому развитию событий», — заключил силовик.

Ранее URA.RU писало, что Раджик Нижневартовский освободился по решению Московского суда из СИЗО, где он оказался после того, как в феврале 2019 года был задержан силовиками с более, чем 4 граммами героина.