Губернатор Югры Наталья Комарова, несмотря на режим ограничений, отправится в рабочую поездку по региону
Глава ХМАО отправится в рабочую поездку — чиновников Югры обвиняют в махинациях и во взятках — бывшие строители девять лет выбивают долги по зарплате — бизнесмен голодает третью неделю в знак протеста. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 28 июля — в обзоре URA.RU:
Губернатор ХМАО посетит Югорск и Советский район
- Глава Югры Наталья Комарова 30 июля отправится с рабочим визитом в Югорск и Советский район, где оценит действия властей в борьбе с лесными пожарами. Комарова поедет в командировку, несмотря на то, что в Югре отменены поездки в связи с введением карантина.
Главу Нягани обвинили в махинациях, глава Советского района подал в суд на лидера коммунистов, окружного чиновника обвинили во взятке
- Мэра Нягани Ивана Ямашева и руководство «Няганской ресурсоснабжающей компании» подозревают в том, что они занимаются махинациями в сфере ЖКХ и участвуют в незаконном бизнесе.
- Глава Советского района Игорь Набатов подал в суд на лидера регионального отделения партии КПРФ в Югре Алексея Савинцева за оскорбления.
- Замдиректора департамента промышленности ХМАО Андрея Шиповалова отправили под домашний арест после того, как ему предъявили обвинение в получении взятки.
Строители девять лет не могут получить долги по зарплате
- Бывшие работники двух строительных компаний из Радужного с 2012 года добиваются выплат задержанных зарплат. Их жалобы уже дошли до Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, а после обращений на прямую линию с президентом РФ к делу подключилась генпрокуратура.
Югорский бизнесмен голодает третью неделю в знак протеста
- Житель поселка Селиярово Евгений Коныгин, который потерял бизнес и лишился стабильного заработка, уже три недели голодает. Предприниматель заявил, что власти никак не помогли его бизнесу в период пандемии. Местные чиновники на протестную акцию мужчины никак не реагируют.