27 июля 2020
26 июля 2020
25 июля 2020
24 июля 2020

Самое актуальное в ХМАО на 28 июля. Чиновника отправили под домашний арест за взятку, губернатор нарушит карантин из-за пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Губернатор Югры Наталья Комарова, несмотря на режим ограничений, отправится в рабочую поездку по региону Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава ХМАО отправится в рабочую поездку — чиновников Югры обвиняют в махинациях и во взятках — бывшие строители девять лет выбивают долги по зарплате — бизнесмен голодает третью неделю в знак протеста. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 28 июля — в обзоре URA.RU:

Губернатор ХМАО посетит Югорск и Советский район

Главу Нягани обвинили в махинациях, глава Советского района подал в суд на лидера коммунистов, окружного чиновника обвинили во взятке

Строители девять лет не могут получить долги по зарплате

Югорский бизнесмен голодает третью неделю в знак протеста

  • Житель поселка Селиярово Евгений Коныгин, который потерял бизнес и лишился стабильного заработка, уже три недели голодает. Предприниматель заявил, что власти никак не помогли его бизнесу в период пандемии. Местные чиновники на протестную акцию мужчины никак не реагируют.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Здоровье Происшествия Природа Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...