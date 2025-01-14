Мамонтов ХК «Югра» Пархома и Марюсу обвенчали под Новый год
Под Новый год в Ханты-Мансийске поженили пару кукол мамонтов — символов хоккейного клуба «Югра». Для Пархома и Маруси устроили торжественную церемонию в местном ЗАГСе.
«Поздравляем болельщиков и наших талисманов — мамонтов Пархома и Марусю с долгожданной свадьбой», — говорится в сообщении, опубликованном в группе хоккейного клуба в соцсети «Вконтакте». Пару обвенчали в последние дни Года семьи.
На прикрепленном к посту видеоролике запечатлено, как болельщики встречают Пархома и Марусю, которые выходят из ЗАГСа. На невесту даже надели фату.
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