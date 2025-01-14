14 января 2025

В ХМАО поженили пару мамонтов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мамонтов ХК «Югра» Пархома и Марюсу обвенчали под Новый год
Мамонтов ХК «Югра» Пархома и Марюсу обвенчали под Новый год Фото:

Под Новый год в Ханты-Мансийске поженили пару кукол мамонтов — символов хоккейного клуба «Югра». Для Пархома и Маруси устроили торжественную церемонию в местном ЗАГСе.

«Поздравляем болельщиков и наших талисманов — мамонтов Пархома и Марусю с долгожданной свадьбой», — говорится в сообщении, опубликованном в группе хоккейного клуба в соцсети «Вконтакте». Пару обвенчали в последние дни Года семьи.

На прикрепленном к посту видеоролике запечатлено, как болельщики встречают Пархома и Марусю, которые выходят из ЗАГСа. На невесту даже надели фату.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под Новый год в Ханты-Мансийске поженили пару кукол мамонтов — символов хоккейного клуба «Югра». Для Пархома и Маруси устроили торжественную церемонию в местном ЗАГСе. «Поздравляем болельщиков и наших талисманов — мамонтов Пархома и Марусю с долгожданной свадьбой», — говорится в сообщении, опубликованном в группе хоккейного клуба в соцсети «Вконтакте». Пару обвенчали в последние дни Года семьи. На прикрепленном к посту видеоролике запечатлено, как болельщики встречают Пархома и Марусю, которые выходят из ЗАГСа. На невесту даже надели фату.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...