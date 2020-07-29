По факту вандализма полиция проводит проверку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пермском крае подросток осквернил мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Видео случившегося публикует telegram-канал 112. Подробности инцидента URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На кадрах видео подросток прикрывает себя венком, взятым на мемориале и рассуждает о том, что фото с ним можно будет выставить в соцсети. Также девушка, снятая на видео, признается, что «хотела просто унести (нецензурное выражение) венок».

В краевом главке уточнили, что инцидент произошел в Карагае. Личность девушки, которая снята на видео, уже установлена — ею оказалась 13-летняя жительница соседней с Карагаем деревни.

«Свой поступок школьница объяснила тем, что хотела пошутить. С девочкой была проведена профилактическая беседа. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней ее родители будут привлечены к административной ответственности. Личность девушки, которая снимала данное видео, устанавливается», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

URA.RU также писало, что в городе Серов Свердловской области подростки сожгли венки на Вечном огне, а в Златоусте Челябинской области — прикуривали сигареты от Вечного огня. Вандалы были задержаны полицией.