Министр здравоохранения области покинет свой пост — в области возросло количество заболевших коронавирусом — ухудшилась ситуация с лесными пожарами — предприниматели пришли с требованиями в мэрию — свердловские адвокаты могут стать защитниками Сергея Фургала. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 30 июля — в обзоре URA.RU:
Назначен новый советник мэра Екатеринбурга, глава минздрава области уйдет в отставку
- Министр здравоохранения области Андрей Цветков официально покинет пост до конца июля. По данным источника, чиновник не будет уволен с отрицательной формулировкой, а его отставку объяснят переходом на новую должность.
- Бывший замкомандира подводного крейсера «Екатеринбург» Александр Григорьев назначен советником главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Он будет заниматься организационно-аналитическими и общими вопросами.
В области растет количество заболевших коронавирусом
- В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 223 новых случая заболевания COVID-19. За все время пандемии в регионе выявлено 20 157 заболевших. Этот показатель оставляет регион на втором месте после Москвы по заболеваемости коронавирусом.
Предприниматели обратились в мэрию с требованиями
- Делегация бизнесменов, владельцев киосков пришла в мэрию Екатеринбурга, чтобы потребовать от градоначальника Александра Высокинского разъяснить ситуацию по сносу киосков.
- Как ранее сообщало URA.RU, мэр заявил, что городские власти не отказались от тотального демонтажа киосков.
Областные власти посетили Богданович
- Глава области Евгений Куйвашев и спикер заксобрания региона Людмила Бабушкина посетили открытие молочного завода в Богдановиче. Эта командировка стала первой для губернатора с начала пандемии коронавируса.
В Екатеринбурге стартовал Венский фестиваль музыкальных фильмов
- В Екатеринбурге на площади перед главным корпусом УрФУ начался Венский фестиваль музыкальных фильмов. Это первое после начала карантина массовое мероприятие. Всех зрителей пускали только в масках и после измерения температуры.
В регионе ухудшилась ситуация с лесными пожарами
- Число лесных пожаров в Свердловской области по сравнению с прошлым годом увеличилось на 50%. Прокуратура Свердловской области вынесла представление губернатору региона, главе МЧС, а также проверит законность действий руководства заповедника «Денежкин камень», где действует крупный очаг возгорания.
Адвокаты из Екатеринбурга могут стать защитниками Сергея Фургала в суде
- Группа адвокатов из Екатеринбурга может взяться за защиту губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
У бывшего главы свердловского округа нашли тайную недвижимость, в Асбесте депутата хотят лишить мандата, самого богатого депутата Екатеринбурга отправили в колонию
- У арестованного за взятку главы Тугулымского городского округа Сергея Селиванова силовики нашли дом в тюменском коттеджном поселке «Лесная поляна».
- Следователи Асбеста хотят лишить депутата гордумы Евгению Смирнову мандата из-за расследования в отношении нее уголовного дела за мошенничество и растраты, совершенные с использованием своего служебного положения.
- Депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кагилев, осужденный за взятку, проведет в колонии строгого режима семь лет. Его апелляционная жалоба не удовлетворена.
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