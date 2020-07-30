29 июля 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 30 июля. Глава областного минздрава уйдет в отставку, в регионе растет число заболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Ларечники у администрации города Екатеринбурга. Необр
Предприниматели вышли с требованием объяснить слова мэра о сносе киосков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр здравоохранения области покинет свой пост — в области возросло количество заболевших коронавирусом — ухудшилась ситуация с лесными пожарами — предприниматели пришли с требованиями в мэрию — свердловские адвокаты могут стать защитниками Сергея Фургала. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 30 июля — в обзоре URA.RU:

Назначен новый советник мэра Екатеринбурга, глава минздрава области уйдет в отставку

В области растет количество заболевших коронавирусом

Предприниматели обратились в мэрию с требованиями

Областные власти посетили Богданович

В Екатеринбурге стартовал Венский фестиваль музыкальных фильмов

В регионе ухудшилась ситуация с лесными пожарами

Адвокаты из Екатеринбурга могут стать защитниками Сергея Фургала в суде

У бывшего главы свердловского округа нашли тайную недвижимость, в Асбесте депутата хотят лишить мандата, самого богатого депутата Екатеринбурга отправили в колонию

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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