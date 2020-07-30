Предприниматели вышли с требованием объяснить слова мэра о сносе киосков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр здравоохранения области покинет свой пост — в области возросло количество заболевших коронавирусом — ухудшилась ситуация с лесными пожарами — предприниматели пришли с требованиями в мэрию — свердловские адвокаты могут стать защитниками Сергея Фургала. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 30 июля — в обзоре URA.RU:

Назначен новый советник мэра Екатеринбурга, глава минздрава области уйдет в отставку

Министр здравоохранения области Андрей Цветков официально покинет пост до конца июля. По данным источника, чиновник не будет уволен с отрицательной формулировкой, а его отставку объяснят переходом на новую должность.

Бывший замкомандира подводного крейсера «Екатеринбург» Александр Григорьев назначен советником главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Он будет заниматься организационно-аналитическими и общими вопросами.

В области растет количество заболевших коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 223 новых случая заболевания COVID-19. За все время пандемии в регионе выявлено 20 157 заболевших. Этот показатель оставляет регион на втором месте после Москвы по заболеваемости коронавирусом.

Предприниматели обратились в мэрию с требованиями

Делегация бизнесменов, владельцев киосков пришла в мэрию Екатеринбурга, чтобы потребовать от градоначальника Александра Высокинского разъяснить ситуацию по сносу киосков.

Как ранее сообщало URA.RU, мэр заявил, что городские власти не отказались от тотального демонтажа киосков.

Областные власти посетили Богданович

Глава области Евгений Куйвашев и спикер заксобрания региона Людмила Бабушкина посетили открытие молочного завода в Богдановиче. Эта командировка стала первой для губернатора с начала пандемии коронавируса.

В Екатеринбурге стартовал Венский фестиваль музыкальных фильмов

В Екатеринбурге на площади перед главным корпусом УрФУ начался Венский фестиваль музыкальных фильмов. Это первое после начала карантина массовое мероприятие. Всех зрителей пускали только в масках и после измерения температуры.

В регионе ухудшилась ситуация с лесными пожарами

Число лесных пожаров в Свердловской области по сравнению с прошлым годом увеличилось на 50%. Прокуратура Свердловской области вынесла представление губернатору региона, главе МЧС, а также проверит законность действий руководства заповедника «Денежкин камень», где действует крупный очаг возгорания.

Адвокаты из Екатеринбурга могут стать защитниками Сергея Фургала в суде

Группа адвокатов из Екатеринбурга может взяться за защиту губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.

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