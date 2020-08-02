В Челябинске подсчитали ущерб от урагана

Счет поваленным деревьям идет на сотни (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске ураган повалил 260 деревьев, повредил 12 автомобилей, газопровод, десятки домов и несколько социальных объектов. Об этом сообщил на аппаратном совещании в мэрии глава Металлургического района города Сергей Кочетков.

«Повреждения получили крыши 21 многоквартирного дома, а также горбольницы №6, ДК Челябинского металлургического комбината и одного из корпусов медицинского университета», — рассказал чиновник. Восстанавливать подачу электричества пришлось в 600 домов.

Кроме того, пострадали двое челябинцев, на которых обрушились сломанные ветви деревьев. Одного из них пришлось госпитализировать. Второй, получивший травму головы, решил лечиться на дому.

Ураган с градом и дождем обрушился на Челябинскую область 31 июля. В нескольких муниципалитетах было прервана подача электроэнергии, пострадали объекты инфраструктуры и машины. В столице Южного Урала стихия бушевала исключительно в пределах Металлургического района города.