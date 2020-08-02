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30 июля 2020

В Челябинске подсчитали ущерб от урагана

© Служба новостей «URA.RU»
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Счет поваленным деревьям идет на сотни (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске ураган повалил 260 деревьев, повредил 12 автомобилей, газопровод, десятки домов и несколько социальных объектов. Об этом сообщил на аппаратном совещании в мэрии глава Металлургического района города Сергей Кочетков.

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«Повреждения получили крыши 21 многоквартирного дома, а также горбольницы №6, ДК Челябинского металлургического комбината и одного из корпусов медицинского университета», — рассказал чиновник. Восстанавливать подачу электричества пришлось в 600 домов.

Кроме того, пострадали двое челябинцев, на которых обрушились сломанные ветви деревьев. Одного из них пришлось госпитализировать. Второй, получивший травму головы, решил лечиться на дому.

Ураган с градом и дождем обрушился на Челябинскую область 31 июля. В нескольких муниципалитетах было прервана подача электроэнергии, пострадали объекты инфраструктуры и машины. В столице Южного Урала стихия бушевала исключительно в пределах Металлургического района города.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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