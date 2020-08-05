Пермским школьникам разрешили определенные прически и парфюм

Администрации школ прописали требования к внешнему виду учеников Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Школьникам в Пермском крае запретили красить волосы в яркий цвет и пользоваться резко пахнущей парфюмерией. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки, проведенной в 6 образовательных учреждениях Еловского муниципального округа. Требования к внешнему виду учащихся были отражены в локальных правовых актах, указано на сайте прокуратуры Пермского края.

«В частности, в них (локальных правовых актах — URA.RU) говорится, что парфюмерные и косметические средства, используемые обучающимися, должны иметь легкий нейтральный запах. Окрашивание волос и локонов в яркие, неестественные цвета, ношение причесок, закрывающих лицо и глаза, не допускается», — уточнил в беседе с корреспондентом URA.RU замруководителя прокуратуры Еловского района Александр Устинов.

Администрации школ также запретили учащимся использовать в одежде аксессуары, на которых изображена символика запрещенных организаций, наркосодержащие растения. Были прописаны требования к маникюру и макияжу учеников. Надзорный орган опротестовал локальные акты. Они были приведены в соответствие с законом «Об образовании», незаконные положения из них исключены, пояснил агентству Устинов.