06 августа 2020
05 августа 2020

Пермскому футбольному клубу передали легендарный бренд. Выступать под ним будет молодежка. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Право пользования брендом «Амкар» передано команде Академии игровых видов спорта Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сертификат на право пользования брендом «Амкар» передан команде Академии игровых видов спорта. Информацию об этом в своем аккаунте Instagram разместил глава Пермского края Дмитрий Махонин.

«С этого момента официально — бренд „Амкар“ возрожден! Передал действующей футбольной команде Академии игровых видов спорта сертификат на право пользования названием Амкар», — написал Махонин.

Он добавил, что команда уже заявлена в первенство России среди любительских футбольных клубов, скоро станет известна дата первого официального матча. «Пожелал новоиспеченным амкаровцам успехов и напомнил, что их поддерживают тысячи преданных болельщиков клуба», — отметил глава Пермского края.

Пермский футбольный клуб «Амкар» был основан в 1994 году. 10 июля 2018 год правлением клуба принято решение о расформировании в связи с недостаточным финансированием и наличием задолженностей. Правительство Пермского края приобрело исключительные права на товарный знак «Амкар» 14 июля этого года. По словам экс-капитана клуба Алексея Попова, стоимость сделки могла составлять от одного до пяти млн рублей. Помимо этого, для возрождения самой команды краевым властям понадобится порядка 40 млн.

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??????С этого момента официально – бренд «Амкар» возрожден! Передал деи?ствующеи? футбольнои? команде Академии игровых видов спорта сертификат на право пользования названием «Амкар». Команда уже заявлена в ЛФК, скоро станет известна дата первого официального матча. Пожелал новоиспеченным амкаровцам успехов и напомнил, что их поддерживают тысячи преданных болельщиков клуба. Вперед, Амкар! #толькоПермьитолькоПобеда #амкаржив

Публикация от Дмитрии? Махонин (@mahonindn)

Новый «Амкар» будет создан на базе футбольной команды «Академия», образованной в 2020 году. При этом Махонин подчеркнул, что пермский футбольный клуб «Звезда», играющий в группе «Урал-Приволжье» первенства ПФЛ, также останется на балансе края. Регион будут представлять оба клуба, играющие в разных по силе лигах.

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Общество Спорт

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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