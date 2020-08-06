Сертификат на право пользования брендом «Амкар» передан команде Академии игровых видов спорта. Информацию об этом в своем аккаунте Instagram разместил глава Пермского края Дмитрий Махонин.
«С этого момента официально — бренд „Амкар“ возрожден! Передал действующей футбольной команде Академии игровых видов спорта сертификат на право пользования названием Амкар», — написал Махонин.
Он добавил, что команда уже заявлена в первенство России среди любительских футбольных клубов, скоро станет известна дата первого официального матча. «Пожелал новоиспеченным амкаровцам успехов и напомнил, что их поддерживают тысячи преданных болельщиков клуба», — отметил глава Пермского края.
Пермский футбольный клуб «Амкар» был основан в 1994 году. 10 июля 2018 год правлением клуба принято решение о расформировании в связи с недостаточным финансированием и наличием задолженностей. Правительство Пермского края приобрело исключительные права на товарный знак «Амкар» 14 июля этого года. По словам экс-капитана клуба Алексея Попова, стоимость сделки могла составлять от одного до пяти млн рублей. Помимо этого, для возрождения самой команды краевым властям понадобится порядка 40 млн.
Новый «Амкар» будет создан на базе футбольной команды «Академия», образованной в 2020 году. При этом Махонин подчеркнул, что пермский футбольный клуб «Звезда», играющий в группе «Урал-Приволжье» первенства ПФЛ, также останется на балансе края. Регион будут представлять оба клуба, играющие в разных по силе лигах.
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