В Челябинской области перекроют трассу М5

Трассу М5 будут перекрывать из-за ремонта моста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трассу М5 «Урал» на территории Челябинской области будут перекрывать ежесуточно с 7 по 14 августа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал». Перекрытие связано с капитальным ремонтом моста через реку Сильга близ Юрюзани.

«В связи с проведением работ по демонтажу и монтажу новых балок пролетных строений в рамках капитального ремонта моста через реку Сильга (км 1648+500, возле Юрюзани) на федеральной автомобильной дороге М-5 „Урал“ вводится временное ограничение движения», — сообщает пресс-служба. В управлении представили график закрытия трассы.

7 августа до 20 часов будет одно закрытие на 15 минут. 8 августа трассу должны перекрыть дважды — оба раза на 15 минут, с 8 часов утра до 12 дня и с 14 до 16 часов. С 9 по 14 августа трассу собираются закрывать дважды в день, по полчаса, с 8 утра до 20 часов вечера.

В управлении просят пользователей автомобильных дорог с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать время в пути с учетом ремонтных работ. «Также необходимо принимать во внимание изменение схемы организации дорожного движения на участке ремонтных работ, следить за знаками и соблюдать указанный скоростной режим», — подчеркнули в пресс-службе.