Челябинских единороссов покритиковали за расхлябанность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Руководитель Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России» Иван Квитка раскритиковал челябинских коллег за «расхлябанность» во время избирательной кампании в заксобрание области. Об этом он заявил на закрытом совещании, сообщил URA.RU источник в партии.

«Квитка сделал ряд замечаний по предвыборной кампании. По его мнению, есть некая расхлябанность. Заявил, что надо сосредоточиться на работе, а не выяснять отношения друг с другом», — рассказал инсайдер.

Лидер регионального отделения «ЕР» и спикер ЗСО Владимир Мякуш заверил URA.RU, что больших претензий Квитка не высказал. «Визит Квитки был рабочим и позитивным», — считает собеседник.

Квитка вместе с членами МКС приехал в Челябинск 5 августа. В первый день он провел совещание по мобилизационной базе избирателей. 6 августа было еще одно совещание на тему выборов. Затем единоросс встретился с куратором внутренней политики в регионе вице-губернатором Анатолием Векшиным. 7 августа Квитка уже работает в Кургане. Однако проверка готовности челябинского регионального отделения «ЕР» к выборам продолжается, выводы будут сделаны позднее, уточнил инсайдер из партии.

13 сентября пройдут выборы 60 депутатов заксобрания области. Также пройдут муниципальные кампании во всех городах и районах кроме Челябинска и Трехгорного.