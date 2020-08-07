Челябинская область оказалась в федеральном криминальном рейтинге

По данным Генпрокуратуры РФ, наибольшее количество наркосбытов зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Среди российских регионов Челябинская область оказалась в лидерах по количеству наркосбытов. Такие данные приводит Генпрокуратура РФ.

«Наибольшее количество наркосбытов зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области», — пишет ТАСС, ссылаясь на сборник Генпрокуратуры РФ о состоянии преступности в стране за первые шесть месяцев 2020 года. При этом в уральском регионе снизилось количество наркопреступлений, отметили в надзорном ведомстве.

Всего за первые полгода в 40 из 85 российских регионов выросла наркопреступность, подчеркнули в Генпрокуратуре РФ. В ведомстве отметили, что около 30% наркопреступлений совершены в общественных местах, более 25% — на улицах и в парках.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил увеличить штат полиции сотрудников правоохранительных органов для борьбы с наркопреступлениями, напоминает агентство Nation News. Депутат Госдумы Олег Нилов выступил с инициативой ужесточения наказания для осужденных за наркотики иностранцев, пишет RT.

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