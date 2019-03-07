«Кладменом» согласился работать каждый пятый Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Корреспонденты «Первого канала» провели эксперимент, в рамках которого предлагали школьникам и студентам поработать наркокурьерами. Оказалось, что каждый пятый подросток не против заработать денег таким образом.

«Работать курьером всего пару часов в неделю и зарабатывать сто тысяч рублей. Главное — не задавать лишних вопросов», — рассказал корреспондент канала Дмитрий Кулько. «Такую подозрительную и привлекательную вакансию мы решили предложить молодым людям», — объяснил журналист. Он также показал визитки, которые раздавал подросткам. Их содержание также намекало на незаконность вакансии — в контактах значились боты в мессенджерах с названием SmokingShop.

Но несмотря на явные признаки незаконности вакансии каждый пятый подросток согласился поработать наркокурьером и прятать так называемые «закладки» с запрещенными веществами. Потенциальные «кладмены» писали на указанные контакты в Telegram, и с улыбкой узнавали тонкости будущей профессии. «Так и говори, закладки», — писали подростки после общения с «работодателем».

Журналисты «Первого канала» отметили, что сегодня подобный метод распространения наркотиков — один из самых популярных и дешевых по себестоимости для наркоторговцев. «Мальчикам на побегушках обещают золотые горы, а те бегают под статьей. И живут на свободе не больше двух месяцев», — подчеркнули журналисты.

Эксперты признают, что такая проблема остро стоит по всей России. Только на Урале за последние два года в 10 раз выросло число несовершеннолетних, вовлеченных в наркоторговлю. Источник из силовых структур рассказал «URA.RU», что малолетних «кладменов» «принимают уже на первой неделе работы».