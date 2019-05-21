На Урале за торговлю наркотиками судят экс-кинолога Росгвардии

Экс-кинолога Росгвардии обвиняют в наркоторговле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральского кинолога обвиняют в наркоторговле. В Екатеринбургском гарнизонном военном суде будет вынесен приговор теперь уже бывшему начальнику группы обеспечения роты разведения и выращивания служебных собак войсковой части 3059 Уральского округа войск национальной гвардии, прапорщику Сергею Болдышеву.

«Болдышев [на момент преступления действующий сотрудник Росгвардии — прим. ред.] обвиняется по статьям „покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере“ и „незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических средств“», — сообщили «URA.RU» в Главном военном следственном управлении СКР.

По данным следствия, Болдышев вместе с сослуживцем Глебом Лебедевым купил наркотики для дальнейшего сбыта в Тюмени. При досмотре задержанных нашли подготовленные к сбыту 40 свертков, содержащих в общей сложности более 38 граммов наркотического вещества. Лебедев сразу признал себя виновным, и дело рассмотрели в особом порядке. В итоге Лебедев получил минимальный приговор — пять лет колонии строгого режима. Решение по делу Болдышева будет рассмотрено отдельно.