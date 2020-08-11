Свердловским депутатам запретили возвращать выборы мэров

Александр Ивачев отрицает, что обращался с какими-либо угрозами к однопартийцам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев запретил муниципальным депутатам участвовать в кампании по возвращению прямых выборов мэра Екатеринбурга и глав других городов региона. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, коммунистам пригрозили, что те, кто все же решатся подключиться к сбору подписей, не смогут в дальнейшем рассчитывать на поддержку партии.

«От обкома депутатам поступило указание, что, если кто-то присоединится к сбору подписей, может не рассчитывать на переизбрание на следующий срок», — поделился инсайдер. По его словам, это может быть связано с конфликтом Ивачева с депутатом гордумы Екатеринбурга от КПРФ Андреем Пирожковым, который возглавляет инициативную группу. Собеседники URA.RU также предполагают, что запрет на участие в кампании со стороны Ивачева может быть связан с нежеланием КПРФ вступать в конфронтацию с областными властями.

В разговоре с агентством сам Ивачев отметил, что его партия является последовательным сторонником возврата прямых выборов мэров. «Но мы видим несовершенство этой законодательной инициативы. Из-за того, что в предлагаемом проекте отсутствует указание на полномочия глав городов, „единороссы“ легко его отклонят. Более того, даже в случае принятия он ничего не изменит, так как муниципальные думы смогут вернуть двуглавую систему управления. Поэтому не исключаю, что внесем [свой] законопроект о прямых выборах „сильных“ мэров», — сказал он, опровергнув, что кому-либо давал поручение не поддерживать инициативную группу.