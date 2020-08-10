Сбор подписей за возвращение выборов мэров ведется с конца июля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инициативная группа, собирающая подписи за возврат прямых выборов мэра Екатеринбурга и глав других свердловских городов, договорилась с владельцем торговой сети «Елисей» (объединяет супермаркеты «Елисей» и гастрономы «Елисейский») Александром Оглоблиным, чтобы он предоставил площадки для проведения кампании. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к организаторам акции.

Предполагается, что активисты разместят в «Елисейском» столы и стулья для сбора подписей, а также баннеры, информирующие горожан о возможности высказаться. В разговоре с агентством Оглоблин подтвердил, что ведет переговоры с инициативной группой, но отметил, что окончательное решение пока не принято. Также Оглоблин рассказал, что ранее поставил подпись за возврат выборов главы уральской столицы.

Помимо Оглоблина, инициативная группа обратилась к управляющим крупными торговыми центрами для размещения своих стендов на их площадях. Речь идет о ТЦ «Алатырь», «Гринвич», «Карнавал», «Мегаполис», «Парк Хаус», «Фан-Фан» и «Омега». Они пока не ответили на запросы группы.

Сбор подписей за возврат прямых выборов мэров ведется с конца июля. Чтобы депутаты рассмотрели проект, инициативной группе необходимо собрать десять тысяч подписей до 11 сентября.

Министерство общественной безопасности добилось демонтажа кубов в сквере у драмтеатра и на южном автовокзале в Екатеринбурге, где собирались подписи (сейчас конструкции восстановлены, но в ограниченном режиме). Кроме того, сегодня сотрудники полиции пытались ликвидировать еще одну точку — в подземном переходе на Плотинке.