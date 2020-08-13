Погода помешает отдыху челябинцев в выходные

На Южном Урале будет холодно и дождливо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Непогода испортит ближайшие выходные жителям Челябинской области и гостям региона, приезжающим отдохнуть на местные курорты и озера. 15 и 16 августа на Южном Урале будет прохладно и дождливо, предупредили синоптики.

По прогнозу Челябинского ЦГМС, 15 августа температура воздуха будет колебаться от плюс 12 (на севере) до плюс 18-23 на юге. В воскресенье, 16 августа, похолодает уже до плюс 10-19 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться до 7 градусов тепла. При этом на протяжении всех выходных ожидаются дожди, а днем воскресенья сильный ветер — порывами до 14 метров секунду.

Погода в столице Южного Урала отличаться существенно не будет. В субботу в Челябинске будет 17-19 градусов тепла, в воскресенье — 13-15 градусов. Осадки ожидаются также на протяжении двух суток.

Скрин: сайт Челябинского ЦГМС