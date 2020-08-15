Впервые с мая в ХМАО меньше 100 зараженных коронавирусом за сутки

Количество заболевших COVID-19 в Югре снижается с конца июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Ханты-Мансийском автономном округе за последние сутки выявлено 90 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

«За последние сутки в регионе зарегистрировано 90 новых случаев коронавирусной инфекции в 15 муниципальных образованиях», — говорится в сообщении ведомства. За все время эпидемии в Югре заболело 18 518 человек.

Среди муниципальных образований Югры рейтинг возглавили Сургут с 25 зараженными за сутки, Нижневартовск — 20 и Нефтеюганск — 11. В других территориях ХМАО статистика по инфицированным за 24 часа следующая: Ханты-Мансийск— 10, Нягань — 7, Советский район — 3, Октябрьский район — 3, Мегион— 2, Радужный — 2, Сургутский район — 2. В Когалыме, Югорске, Покачах, Нефтеюганском и Нижневартовском районах по одному случаю заражания COVID-19.

С 17 августа в регионе приступят ко второму этапу снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова.