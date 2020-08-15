В Пермском крае зараженных коронавирусом на одного меньше

Коронавирус начал распространяться в регионе быстрее Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае по состоянию на утро 16 августа зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«В Пермском крае за последние сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом», — передает федеральный оперштаб. Всего с начала пандемии общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6982 человек. За это время от коронавируса излечились 4931 человек, скончались 186 больных COVID-19.

Днем ранее в Пермском крае было выявлено 68 зараженных, ежесуточный прирост больных составил 1,0%. Коронавирус начал распространяться в регионе быстрее —коэффициент Rt постепенно вырос до единицы (13 августа — 0,98, 12 августа — 0,97, 11 августа — 0,96), а 15 августа достиг 1,03.