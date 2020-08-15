Жители Екатеринбурга еще успеют насладиться теплом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ближайшую неделю в Екатеринбурге сохранится холодная погода с проливными дождями, однако конец августа порадует солнцем и теплом. Об этом URA.RU рассказал метеоролог центра погоды «Фобос», телеведущий Евгений Тишковец.

«На этой неделе в Екатеринбурге останутся дожди, порывистые ветры и осенний холод. Днем температура воздуха будет прогреваться от силы до 16 градусов. А вот последняя неделя лета подарит жителям среднего Урала тепло и по-летнему комфортную температуру в рамках нормы. Днем ожидается до 24 градусов тепла, ночью — не меньше 10-15. Так что конец августа завершит летний сезон на позитивной ноте», — рассказал URA.RU Тишковец.

Осенью на среднем Урале ожидается температура немного выше привычной, отметил метеоролог. «Будет чуть теплее, чем обычно, но в среднем буквально на один градус. На северном Урале — на два градуса, на южном — в пределах нормы. Осадки тоже ожидаются в пределах нормы. Придет осень без опозданий, по графику», — заключил Тишковец.