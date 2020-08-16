Инсайд: силовики Нижневартовска боятся возвращения шефа полиции

По мнению силовиков, вернувшийся из командировки силовик, не будет церемониться с подчиненными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник УМВД по Нижневартовску Фанис Хаматов, который больше полугода провел в командировке на Северном Кавказе, 25 августа выходит на службу. Это, по словам инсайдера в силовых структурах Нижневартовска, поставит крест на карьере отдельных сотрудников местной полиции.

«За время отсутствия Хаматова в Нижневартовске был смещен с поста исполняющего обязанности шефа полиции его заместитель — Олег Сураев. Происходило это на фоне жалоб на работу городской полиции как со стороны силовиков, так и со стороны властей. Вопросы накопились ко многим руководителям и рядовым сотрудникам. Разрешать их жестко будет Хаматов, что многих пугает», — считает инсайдер.

Официально Хаматов приступит к исполнению своих обязанностей 25 августа. Сейчас он находится в официальном отпуске. По словам другого источника в правоохранительных органах, Юрий Сероштан, который после понижения в должности Сураева стал отвечать за всю полицию Нижневартовска, сам уехал в командировку на Кавказ. В пресс-службе полиции ХМАО не ответили на вопрос о нынешнем месте службы Сероштана, а по известному агентству номеру телефону силовика, дозвониться не удалось. В полиции также добавили, что ничего не знают о предстоящих кадровых решениях Хаматова.

Ранее URA.RU писало, что вопросы к работе полиции Нижневартовка появились после ЧП со стрельбой и разгромом кафе «Чайхона». Затем вопросы возникли к уголовному розыску, сотрудники которого полтора месяца не могли найти находящегося в федеральном розыске стрелка. В итоге он сдался сам.