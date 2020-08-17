Захарова предупредила о военной угрозе для России со стороны США

Увеличение численности американский военнослужащих в Польше приведет к эскалации напряженности у западных границ России. С таким заявлением выступила представитель МИД РФ Мария Захарова.
На днях США и Польша подписали соглашение о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере. В рамках соглашения планируется увеличить общую численность американских военных на польской территории на 1000 человек в дополнение к уже дислоцированным там 4 500 человек.
«Наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив — лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов», — считает Захарова. По ее словам, соглашение о сотрудничестве государств не было неожиданностью — это формальное подтверждение прошлогодних договоренностей президентов Дональда Трампа и Анджея Дуды.
По словам Захаровой, в этом решении существует «откровенно антироссийская направленность», а США своими действиями демонстрируют то, что готовы «поступиться мнением большинства европейских государств». В своем обращении на сайте МИДа дипломат призвала стран-членов НАТО к откровенному диалогу.
Соглашение об усиленном военном сотрудничестве США и Польша подписали 15 августа, напоминает RT. Документ предусматривает развитие армии США и центров боевой подготовки, а также создает условия для развертывания армейской и транспортной авиации, беспилотников и элементов поддержки.
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