Нарышкин дал предсказание на 2025 год

В 2025 году мировая обстановка останется неспокойной. Об этом в своем прогнозе заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Многое будет зависеть от того, насколько рационально и с выдержкой смогут действовать как региональные, так и глобальные игроки. Уже сейчас очевидно, что 2025 год не принесет мира и спокойствия», — сообщил РИА Новости Нарышкин.
Директор СВР добавил, что идет процесс перехода от однополярного миропорядка к «новому, справедливому миропорядку». Ранее Нарышкин сообщил, что вторгнувшиеся в Курскую область украинские боевики собирались захватить АЭС. Если бы их план удался, то «Европу ждала бы экологическая катастрофа, сравнимая с Чернобыльской», пишет телеканал 360.
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