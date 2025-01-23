Нарышкин дал предсказание на 2025 год

Нарышкин считает, что 2025 год будет не спокойным
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Нарышкин: для всего мира год не будет спокойным
Нарышкин: для всего мира год не будет спокойным Фото:

В 2025 году мировая обстановка останется неспокойной. Об этом в своем прогнозе заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Многое будет зависеть от того, насколько рационально и с выдержкой смогут действовать как региональные, так и глобальные игроки. Уже сейчас очевидно, что 2025 год не принесет мира и спокойствия», — сообщил РИА Новости Нарышкин.

Директор СВР добавил, что идет процесс перехода от однополярного миропорядка к «новому, справедливому миропорядку». Ранее Нарышкин сообщил, что вторгнувшиеся в Курскую область украинские боевики собирались захватить АЭС. Если бы их план удался, то «Европу ждала бы экологическая катастрофа, сравнимая с Чернобыльской», пишет телеканал 360.

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В 2025 году мировая обстановка останется неспокойной. Об этом в своем прогнозе заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. «Многое будет зависеть от того, насколько рационально и с выдержкой смогут действовать как региональные, так и глобальные игроки. Уже сейчас очевидно, что 2025 год не принесет мира и спокойствия», — сообщил РИА Новости Нарышкин. Директор СВР добавил, что идет процесс перехода от однополярного миропорядка к «новому, справедливому миропорядку». Ранее Нарышкин сообщил, что вторгнувшиеся в Курскую область украинские боевики собирались захватить АЭС. Если бы их план удался, то «Европу ждала бы экологическая катастрофа, сравнимая с Чернобыльской», пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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