Морской фрахт российского угля подешевел до минимума за полгода

В начале 2025 года ставки фрахта (плата за перевозку груза морским путем — прим. URA.RU) на морские перевозки угля из российских портов в Индию, Китай и Южную Корею снизились в промежутке от 2% до 30%, сообщает Центр ценовых индексов (ЦЦИ). Самое значительное падение цен наблюдается на маршруте из порта Восточный Приморского края в Южную Корею, где стоимость перевозки угля упала до семи долларов за тонну или 280 тысяч долларов за рейс.
«Ставки фрахта на морские перевозки угля из российских портов в Индию, Китай и Южную Корею в начале года снизились от 2% до 30%... Наибольшее падение цен — на 30% — зафиксировано на перевозку угля из Восточного в Южную Корею, цены просели до семи долларов за тонну или 280 тысяч долларов за рейс», — пишет РБК со ссылкой на данные ЦЦИ.
Стоимость транспортировки одной тонны угля судном типа Handysize из порта Восточный в северные регионы КНР уменьшилась на 18% и составила девять долларов за тонну, или 360 тысяч долларов за один рейс. Также ставки фрахта в Индию снизились: на 10% в западную часть страны и на 11% — в восточную.
Цены на экспорт угля из этого порта с использованием судов типа Panamax (80 тысяч тонн) упали: на 11% до восьми долларов за тонну для доставки в северный Китай, на 12% до 15 долларов за тонну для западной Индии и на 13% до 14 долларов за тонну для восточной Индии. Кроме того, изменения затронули и другие порты России. Например, из порта ОТЭКО в Тамани стоимость доставки угля судами Handysize в западную Индию уменьшилась на 5%, а в северную часть Китая — на 6%.
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