Стало известно, кому выплатят тринадцатую зарплату

В российских компаниях в феврале-марте могут быть выплачены 13-е зарплаты, сообщил эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Николай Дмитриев. По его словам, решение о премировании персонала принимает руководство компании. Премия может быть предоставлена как всем сотрудникам без исключения, так и только тем из них, кто демонстрирует особые достижения или имеет трудовые заслуги.
«Премия [13-ая зарплата] может полагаться всем без исключения или только отдельным сотрудникам с особыми достижениями в работе или трудовыми заслугами. Если эта стимулирующая выплата предусматривается для большинства работников, допустимо устанавливать разные величины премирования в зависимости от стажа, квалификации, личных достижений и других критериев», — отметил Дмитриев в разговоре с «Газетой.ru». Он также добавил, что закон не обязывает работодателя выплачивать такие поощрения
Эксперт предложил несколько способов расчета премиальных выплат для работников. Одним из таких вариантов стало начисление премии в размере 25% от среднегодовой заработной платы сотрудника, что примерно равно трем месячным зарплатам. Также Дмитриев предложил использовать оклад и процент от оклада (50, 100, 200%) в качестве основы для начисления премии. Кроме того, существует возможность установления фиксированных сумм премий, а также сроки выплаты этих поощрений, отметил финансист.
Помимо того, Дмитриев указал на налоговые аспекты выплаты 13-й зарплаты, уточнив, что она подлежит обложению налогом на доходы физических лиц по ставке от 13% и с нее должны быть уплачены страховые взносы. По словам эксперта, премиальные выплаты чаще всего практикуются в государственных и бюджетных организациях, а также среди кадровых военных. В то же время коммерческие компании также активно используют систему премирования своих сотрудников.
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