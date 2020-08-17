Застрявших людей снимали при помощи пожарной автолестницы Фото: Александр Лукманов © URA.RU

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга начала проверку в ЦПКиО им. Маяковского после того, как в День города 15 августа там сломался аттракцион «Катапульта» и на высоте около 15 метров застряли люди. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В рамках проверки прокуратурой района будет произведен визуальный осмотр аттракционов, истребована и изучена техническая документация, в том числе документы, подтверждающие право эксплуатанта аттракциона на использование аттракциона, паспорт аттракциона, будет дана оценка исполнению требований к обеспечению безопасной посадки и высадки пассажиров, а также к установлению причины поломки аттракциона. Проверочные мероприятия продолжаются», — сообщила URA.RUМарина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Уже известно, что за две недели до ЧП аттракцион прошел техническое освидетельствование и был признан безопасным и исправным.

Ранее URA.RU писало, что в День города мужчина и женщина были вынуждены провести около двух часов на высоте на сломавшемся аттракционе «Катапульта». Их сняли спасатели, которых вызвали в парк после того, как своими силами не смогли починить аттракцион и помочь людям.

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